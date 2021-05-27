انت الان تتابع خبر وصول 1.5 مليون جرعة من اللقاح الصيني الى دولة عربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصلت إلى المغرب، اليوم الخميس، شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني تقدر بمليون ونصف المليون جرعة، حسبما أفاد موقع "هسبريس".
ووصلت صباح الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرتان تابعتان للخطوط الجوية المغربية، تحملان مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.
وقامت شاحنات الشركة الوطنية للنقل، بنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بالدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.
وقامت شاحنات الشركة الوطنية للنقل، بنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بالدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.