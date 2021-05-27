وصول 1.5 مليون جرعة من اللقاح الصيني الى دولة عربية

ووصلت صباح الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرتان تابعتان للخطوط الجوية المغربية، تحملان مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وقامت شاحنات الشركة الوطنية للنقل، بنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بالدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.

