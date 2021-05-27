لمنع انتشار كورونا.. توجيهات مهمة من الصحة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السعودية على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1183) حالة مؤكدة وتعافي (1040) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10152) حالة منها (1353) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (445963) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (428502) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (14) حالة ليصل الإجمالي إلى (7309) حالات.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏