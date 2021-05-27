شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. تحرير مئات الأطفال من براثن تجار المخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، تحريرها أكثر من 570 طفلاً من براثن مهربي المخدرات في سلسلة من المداهمات في أنحاء بريطانيا.

وذكر مجلس قادة الشرطة الوطنية الذي ينسق تنفيذ القانون في أنحاء بريطانيا، أنه اعتقل 1100 شخص وضبط 292 قطعة سلاح في إطار حملة ضد عصابات تجارة المخدرات على «خطوط المقاطعات»، وجرت الاعتقالات الأخيرة في الفترة بين 17 و23 مايو / أيار الجاري.

وفي حملة لندن الصارمة، ضبطت الشرطة البريطانية أربع بنادق وذخيرة إضافة إلى 17 سكيناً، كما عثرت أيضاً على 126 ألف جنيه إسترليني نقداً، وكمية من الساعات الفاخرة بقيمة 80 ألف جنيه إسترليني تعتبر أصولاً إجرامية من أولئك الذين يعملون في الخطوط.

وقال المحقق آنت جونز لصحيفة محلية: «أحذّر العاملين على خطوط المقاطعات وأقول لهم: إننا سنطرق أبوابكم قريباً. ولّت أيام المخاطر المنخفضة، نحن قادمون من أجلكم ».

من جهته، قال نائب مساعد المفوض غراهام ماكنولتي: «فخور للغاية بنتائج أسبوع المداهمات التي حققها ضباط متفانون. أوقفنا العشرات من المجرمين المنظمين والعنيفين من شوارع لندن، وأغلقنا ما يقرب من 30 مقاطعة».

وتابع: «ومع ذلك، فإن الأهم بالنسبة لي هو أننا قمنا بحماية مئات الأطفال الذين تم استغلالهم من العصابات».

يذكر أن «خطوط المقاطعات» هي نموذج لتوزيع العقاقير يستخدم فيه الأشخاص الهواتف الجوالة للمساعدة في تصديرها من المدن الكبرى إلى المزيد من المناطق الريفية، وغالباً ما يستخدم الأطفال والبالغون الضعفاء في هذه العملية.