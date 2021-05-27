شكرا لقرائتكم خبر عن بـايـدن يـدعـو لإنـهـاء «وبـاء العـنـف المـسلـح» فـي أمـريكـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس لاتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف العنف المسلح في الولايات المتحدة، بعد أن أطلق موظف في هيئة للنقل بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، النار على زملائه وانتحر بعد العملية التي خلفت 8 قتلى، وعدداً من الجرحى.

فقد أطلق مسلّح يعمل في شركة عامّة للنقل المشترك، النار في موقع تابع لشركته بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا، امس الأول الأربعاء، فقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ، ثم انتحر، وفق ما أعلنت الشرطة، في أحدث فصول عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.

وقال راسل ديفيس من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا «أستطيع أن أؤكد أنّ ثمانية أشخاص لقوا حتفهم (...) وقُتل مشتبه فيه». وأوضح أنّ «المشتبه فيه موظف في شركة في.تي.ايه»، في إشارة إلى هيئة المواصلات المحلية.

وأعلن لاوري سميث من إدارة شرطة مقاطعة سانتا كلارا، أنّ المشتبه فيه أقدم على الانتحار لدى وصول قوات إنفاذ القانون إلى الموقع.

وأفادت وسائل إعلام عدّة بأن المشتبه فيه يدعى صامويل كاسيدي (57 عاماً).

وأعلنت السلطات أنّها تلقّت معلومات عن «وجود عبوات ناسفة داخل المبنى»، وأضافت أنّ وحدات تفكيك العبوات حضرت إلى المكان ل«ضمان السلامة العامة».

وسقط أيضاً عدد من الجرحى في إطلاق النار الذي وقع في باحة لصيانة القطارات في سان خوسيه في منطقة «سيليكون فالي» التي تعدّ مركزاً للتكنولوجيا، ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة.

وندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالواقعة، وأمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية. وقال بايدن في بيان «مرة جديدة أحضّ الكونجرس على التحرك فوراً وأخذ إرادة الأمريكيين في الاعتبار»، داعياً إلى «وضع حدّ لوباء العنف المسلّح». وشدد على ضرورة «عمل المزيد» لتفادي تكرار حوادث إطلاق النار.

وقال حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم «لدينا انطباع بأنّ هذا الأمر يتكرّر مرة بعد مرة».

وأقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحفيين «من الواضح، كما قال الرئيس، أنّنا نعاني من وباء العنف المسلح في هذه البلاد»، مجددة دعوة الكونجرس لتمرير إصلاحات طال انتظارها تفرض قيوداً على حيازة الأسلحة.

وللولايات المتحدة تاريخ طويل ومؤلم جراء أعمال العنف الدامية بالأسلحة النارية، خاصة عمليات القتل التي استهدفت مدارس وأماكن عمل وأسواق. وارتفع معدّل جرائم القتل بالأسلحة النارية خلال العام الماضي. ووقعت عمليات إطلاق نار جماعية عدة في الأشهر الأخيرة في منشأة تابعة لشركة «فدكس» في انديانابوليس، ومبنى مكاتب في كاليفورنيا، إضافة إلى متجر بقالة في كولورادو. وسجّلت أكثر من 43 ألف حالة وفاة مرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الماضي.(وكالات)