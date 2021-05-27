شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: «تقدير» لعلاقات أفضل بين العمال والشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد حسن الفردان رئيس المجلس التنفيذي، لشركة الفردان للصرافة عقب تكريمه بجائزة «تقدير» العمالية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الجائزة تُرسي معايير لبناء أفضل العلاقات بين العمال والشركات التي يعملون بها.

وسلم اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس الجائزة، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، درع الجائزة إلى حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي للشركة، عربون تقدير لمسيرة الدعم المتواصلة التي قدمتها الشركة للجائزة على مدى دوراتها الأربع.

وأعرب حسن الفردان عن أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته للجائزة وللتميز في المجال العمالي.

وقال الفردان: «سعادة الموظفين جزء من استراتيجيتنا، ولقد استفدنا كثيراً من معايير الجائزة ونقوم بتطبيقها من أجل إسعاد موظفينا وتوفير أفضل بيئات العمل لهم». وتمنى الفردان للجائزة مزيداً من التوفيق والنجاح في مساعيها الرامية إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات ودبي كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.