مصنع المقاتلة سوخوي الروسية يقتحم الجو بطائرة شبحية جديد

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت مؤسسة "روستيخ" الروسية في تصميم أول مقاتلة روسية تكتيكية وحيدة المحرك.

وصرح مصدر لوكالة "تاس" الروسية في صناعة الطائرات الروسية بأن شركة "سوخوي"، بصفتها فرعا من "روستيخ"، تعمل على تصميم مقاتلة خفيفة وحيدة المحرك.

وأوضح المصدر أن المقاتلة المستقبلية تستطيع التحليق بسرعة تفوق 2 ماخ (نحو 2500 كلم/ساعة) وستمتلك قدرة فائقة على المناورة وستتميز بالتخفي عن الرادارات.

وستحصل المقاتلة، حسب المصدر، على مواصفات تقنية تكتيكية مطورة بفضل استخدام محرك باستطاعته تغيير اتجاه قوة الدفع. أما وزن الطائرة عند الإقلاع فلن يفوق 18 طنا.

يذكر أن رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية، سيرغي تشيميزوف، أعلن لأول مرة عام 2020 عن خطة مؤسسته لتصنيع مقاتلة خفيفة وحيدة المحرك. وقال آنذاك إن المؤسسة تدرس إمكانية تصنيع نسختين مأهولة وغير مأهولة للمقاتلة.

جدير بالذكر أن طائرتي "ميغ – 15" و"ميغ – 17" أصبحتا من أولى المقاتلات السوفيتية الخفيفة وحيدة المحرك. وإنهما استعرضتا فاعليتهما في الحربين الكورية والفيتنامية حيث اشتهرتا وتحولتا إلى أسطورة.

لكن تاريخ الطيران العسكري السوفيتي وحيد المحرك انتهى مع التخلي عن استخدام مقاتلات "سو-17 إم"، "ميغ – 23"، "ميغ – 27" بحلول عام 1992. واعتبر بعض الخبراء آنذاك أن قرار شطب تلك الطائرات الحربية الممتازة هو قرار خاطئ. ولم يستبعدوا أن تعود روسيا إلى إنتاج المقاتلات الخفيفة وحيدة المحرك.