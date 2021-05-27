السيسي يصل جيبوتي في أول زيارة رسمية وسط استقبال حافل من نظيره إسماعيل عمر

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جيبوتي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية، وكان على رأس مستقبليه الرئيس إسماعيل عمر جيلة، وعدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وأقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ووصف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، زيارة السيسي إلى جيبوتي بـ"التاريخية"، قائلا إنها تعد الأولى من نوعها.

ومن المقرر عقد قمة مصرية - جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث تبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.