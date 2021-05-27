شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحال العامة يمنع تحصيل حد أدنى مقابل الخدمات دون ترخيص.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظر المادة (21) من القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة على المحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال "المنيمم تشارج" بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

وتنص المادة (22) من القانون على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

فيما تُلزم المادة (23) من قانون المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.