شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": نشارك بقوة فى كل المبادرات ونوضحها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت مع وزارة التضامن في مبادرة "بر أمان"، التى تخدم الصيادين المصريين، موضحة أنه منذ أيام قليلة قامت التنسيقية بعمل برتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتدشين مبادرة "كلنا هنساعد"، التى تنبثق منها مبادرة بر أمان.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن التنسيقية تشارك في جميع المبادرات الموجودة في الشارع المصرى، وهذا يعد عنصرا أساسيا في التنسيق يتمثل في إيضاح المبادرات التي تطلقها الدولة وطرق وصولها للمواطنين.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة تهتم بكل الفئات في المجتمع، حيث لا نركز على فئة ونهمش أخرى بل الجميع مهم سواء عمال أو صيادين أو مزارعين وكافة الفئات في المجتمع، فالجميع يعمل الآن لصالح المواطن، والمنفعة ستعود على الجميع من خلال الاهتمام بكل الفئات.

وقالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه كان هناك تجربة لوقاية 20 سيدة من البرد ومخاطر الصيد، موضحة أن القيادة السياسية تتابع بشكل جيد جدا للموقف في الشارع المصرى، ودورنا كتنسيقية أننا مشاركين بقوة في هذه المبادرات.