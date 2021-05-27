شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع فاتورة استيراد السلع التموينية بقيمة 1.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مخصصات المشتريات الخارجية بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022 تراجعا بلغت قيمته نحو مليار و631 مليون و867 ألف جنيه، حيث بلغت نحو 21 مليار و267 مليون و546 ألف جنيه، مقابل نحو 22 مليار و899 مليون و413 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021.

وحققت مخصصات مشتريات البضائع بغرض البيع بمشروع موازنة الهيئة زيادة بلغت قيمتها نحو 136 مليون و133 ألف جنيه عن العام الجارى، حيث تم تخصيص مبلغ 35 مليار و547 مليون و546 ألف جنيه لها بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 35 مليار و411 مليون و413 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021.

وبلغت مخصصات المشتريات المحلية بموازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة نحو 14 مليار و280 مليون جنيه، مقابل نحو 12 مليار و512 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و768 مليون جنيه.

وقد بلغ إجمالى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 مليار و724 مليون و409 ألف جنيه، مقابل نحو 105 مليارات و98 مليون و8000 جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بنقص بلغت قيمته نحو مليار و373 مليون و599 ألف جنيه.