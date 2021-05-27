رسميا.. مجلس الشعب السوري يكشف عن الفائز بالانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، فوز بشار الأسد بنسبة 95.1 بالمئة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا.

وقال الصباغ في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سانا السورية، إنه "نظرا لحصول الأسد على الأغلبية المطلقة أعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".

وقال الحساب الرسمي للرئاسة السورية، إن "السوريين قالوا كلمتهم.. بشار الأسد يفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 95.1 بالمئة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا".