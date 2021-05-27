اتجهوا لـ"الملابس".. لماذا اختفى صُناع الغزل في كفر الشيخ - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد مدينة فوه في كفر الشيخ، تدهورا في أحوال الحرفيين العاملين في مجال الغزل والكليم، واتجهوا للعمل في أعمال أخرى لتوفير قوت يوم أسرهم، ما بين باعة جائلين، وسائقين للمركبات الآلية "توكتوك"، وعمال باليومية في أعمال أخرى غير مهنتهم الأساسية.

"المستورد غطى على كل حاجة..وخرب بيوت ناس كتير"، بتلك الكلمات تحدث محمد أبو إسماعيل، حرفي في صناعة الملابس، ويقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، لمصراوي، راصدا أسباب اختفاء صناع الغزل في مدينة فوه.

أكد أبوإسماعيل، أنه أحد صناع الغزل في مدينة فوه العريقة، والتي كانت تشتهر تلك المدينة بصناعة الغزل، والنسيج، والكليم المصنوع من الصوف، وتركها وتوجه للعمل في صناعة الملابس.

وأوضح أنه منذ بداية انتشار المفروشات المختلفة المستوردة في الأسواق المصرية، تراجعت صناعة الغزل في مدينة فوه، وجرى إغلاق العديد من الورش المتخصصة في صناعة الغزل، وتوجه كل حرفي يعمل فيها للعمل ما بين بائع جائل، أو عمال باليومية.

وقال إن الحل الوحيد لكي تعود صناعة الغزل، والكليم، والأصواف، من جديد هو تدخل صندوق دعم الصناعات المصري، من أجل تسويق المنتجات المصنوعة من الغزل، والصوف مثل الكليم، وعندما يكون هناك تسويق فسوف يكون هناك تشغيل.

وأضاف أنه بالنسبة لعودة صناعة الغزل فيكون لزاما تدخل الصندوق في دعم، وتمويل أصحاب ورش الغزل القديمة في مدينة فوه، ليتمكنوا من تطوير ورشهم، حتى ينافس منتجاتهم المستورد، بل ويتغلب عليه لأن أي صاحب ورشة بالتأكيد سوف يطور ورشته وفقا لمتطليات العصر، وما تحتاجه الأسواق من احتياجات المواطنين من الغزل.