صور.. فحص 500 شخص ضمن مبادرة "عينيك في عينيا" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، في إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة لعدد من أهالي قرية باصونة والقرى المجاورة بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك ضمن قافلة مبادرة "عنيك في عنينا"، للحد من مسببات العمى.

‏وقال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن إجراء عمليات جراحات العيون يأتي استكمالاً لمراحل قافلة "عنيك في عنينا" التي أجريت من قبل بقرية باصونة، والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي المجاني على 500 مواطن، وتوزيع أدوية على 270 مواطن، وتشخيص احتياج 200 مواطن لنظارات طبية.

وأوضحت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" أن المبادرة وبجانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون أهدت أقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية بعدد من الجامعات المصرية ومنها جامعة سوهاج، عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة، بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بهذه الجامعات، لتمكين الفِرق الطبية بها من تقديم خدماتها العلاجية لأكبر عدد ممكن من مرضى العيون.