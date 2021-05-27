الوكالة العقاريّة الصناعيّة تتّفق مع وزارة الصناعة الليبيّة لإنجاز مناطق صناعيّة بليبيا

اسماعيل عبد الحي - كشف رئيس مدير عام الوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور أنه تم الإتفاق مع وزير الصناعة والمعادن الليبي، أحمد أبو عيسى على تولي الوكالة إنجاز مناطق صناعية في ليبيا، علما وأن الوكالة العقارية الصناعية (منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية) تنشط تحت إشراف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بهدف تعزيز النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس.

وأوضح سهيل شعور في تصريح لـ"وات" إثر لقاء جمعه أمس الثلاثاء، بالوزير الليبي على هامش مشاركته في المعرض الليبي التونسي الذّي انتظم بطرابلس ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي من 23 إلى 25 ماي 2021، أن وزارة الصناعة والمعادن الليبية طلبت من الوكالة أن تكون طرفا فاعلا في إنجاز المناطق الصناعية، خاصة مع التأخير المسجل في إنجاز المناطق التي كانت مبرمجة قبل 2011.

وفي هذا الإطار، ستقوم الوكالة العقارية الصناعية في مرحلة أولى بإعادة النظر في إطار تجربة نموذجية في كيفية إختيار إحدى المناطق والقيام بدراسة جدوى وفق أهداف الدولة الليبية مع تصحيح المسار إن إقتضى الأمر، ليتم بعد ذلك إنجاز الدراسات وكراسات الشروط وملف طلبات العروض، حسب الرئيس المدير العام للوكالة سهيل شعور

يجدر التذكير بأن الشّركة الدولية العقارية لتونس "سوفيت" الجاري إحداثها، تمكن الوكالة العقاريّة الصناعيّة من تصدير الخبرات والخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته السكني والصناعي والتكنولوجي. ويتوقع أن يصل رأس مال "سوفيت" 10 مليون دينار يساهم فيه القطاع العمومي بنسبة 40 بالمائة والوكالة العقارية الصناعية بنسبة 33 بالمائة والخواص بـ60 بالمائة

وإعتبر رئيس مدير عام الوكالة العقارية الصناعية، سهيل شعور تعهد الوكالة بإنجاز مناطق صناعية في ليبيا "لبنة جديدة في إعادة المنوال الاقتصادي الجديد للوكالة العقارية الصناعية وخير سند لإحداث الوكالة الدولية العقارية".

وكانت الوكالة العقارية الصناعية قد أبرمت في مارس 2021، إتفاقية تفاهم مع الوكالة الوطنية للنهوض بالإستثمار بالكونغو (كنشاسا) في مجال تهيئة المناطق الصناعية وذلك كأوّل إتفاقية من نوعها في تونس.