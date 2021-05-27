كيف ترى اليونان وضع كورونا خلال موسم الصيف؟

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، توقعاته بخصوص ما سيكون عليه وضع فيروس كورونا المستجد خلال موسم الصيف هذا العام.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال ميتسوتاكيس في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن الوصول إلى مناعة القطيع بحلول شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين «أتوقع ذلك. وإذا ما نظرنا إلى سرعة التطعيم، سنجد أننا نقوم يومياً بتطعيم أكثر من 100 ألف شخص، أي 1% من السكان».

وأوضح ميتسوتاكيس أنه على يقين بأن وضع كورونا سيواصل التحسن، وأن الصيف هذا العام سيكون «صيفاً طبيعياً بنسبة 90%».

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن حكومة بلاده تتوقع أن تصل أعداد السائحين إلى نحو 50% من مستواها في عام 2019.

ووصلت نسبة هذه الأعداد في عام 2020 إلى 25% من مستواها في 2019.