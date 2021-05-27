مصادر سورية تعلن الفائز بانتخابات الرئاسة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مصادر في اللجنة القضائية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن تلك المصادر قولها: إن الرئيس بشار الأسد (55 عاماً) فاز بالانتخابات بنسبة بلغت 95,1 % من الأصوات.

وأغلقت صناديق الاقتراع منتصف ليل الأربعاء-الخميس بعد يوم طويل من انتخابات هي الثانية منذ اندلاع النزاع في سوريا.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات، مساء الخميس «انتهاء عملية فرز الأصوات في أغلب المحافظات».

وكانت الانتخابات جرت، أمس الأربعاء.