دولة أوروبية تبدأ تطعيم الأطفال ضد كورونا خلال أيام

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بعد أن حققت نجاحاً في حملاتها لتطعيم كبار السن الأكثر عرضة والبالغين ضد فيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من الدول الأوروبية في التخطيط لتطعيم فئات أقل عرضة.

فقد أعلنت فرنسا أنها ستبدأ تطعيم كل البالغين الراغبين في ذلك دون مراعاة للسن اعتبارا من 31 مايو الجاري.

وها هي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعلن، اليوم الخميس، أن بلادها تعتزم طرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما اعتبارا من السابع من يونيو المقبل.وأضافت، في مؤتمر صحفي بعد أن اجتمعت بزعماء الولايات «كل الناس سيتاح لهم اللقاح بنهاية الصيف. هذا يشمل أيضا من يُرجح الآن أن يتضمنهم الطرح الحالي للقاح، وهم الأطفال بين 12 و16 عاماً».

وقالت «الأطفال والمراهقون يمكنهم عندئذ التقدم لتحديد موعد لتلقي اللقاح بعد انتهاء فترة من لهم الأولوية، علما بأن نظام الأولوية سيرفع عموما في السابع من يونيو».