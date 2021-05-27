روسيا تزود يونسيف بـ220 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال صندوق الاستثمار المباشرة الروسي، اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لتزويدها بـ220 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن توقيع الاتفاق جرى بين شركة “اللقاحات البشرية” التابعة له بالكامل مع “يونيسف” لتوريد اللقاح المكون من جرعتين إلى 110 مليون شخص.

وقال الصندوق إن توقيع هذا الاتفاق سيوسع إمكانية الوصول إلى اللقاحات لتلبية الطلب عليها في كل أنحاء العالم، مبينا أن توريد “سبوتنيك V” إلى “يونيسف” سيصبح ممكنا بعض إدراجه في قائمة اللقاحات المسموح باستخدامها الطارئ لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار البيان إلى أن الطلب الخاص بإدراج اللقاح الروسي في هذه القامة تم تقديمه في أكتوبر 2020 ويتوقع إصدار القرار قريبا.

ويمثل “سبوتنيك V” الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19″، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة “لانسيت” الطبية.