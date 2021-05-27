مجلس الأمن يؤكد ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

عقد مجلس الأمن، اليوم الخميس،لمناقشة التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات لتقديم يد العون والمساعدة لأهالي قطاع غزة.

قالت ممثلة إسرائيل لدى مجلس الأمن، إن حركة حماس تسعى للتصعيد، ولن نغض الطرف على تلك المساعي.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة التي عقدت اليوم الخميس لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن حركة حماس أنشأت أنفاق، واستخدمت مناطق الإقامة الأساسية في غزة كمواقع لتخزين أسلحتها.

ومن جانبها، أشارت قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى أن الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين ضخمة، والولايات المتحدة ملتزمة بالمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة .

وأضافت خلال كلمتها، إننا نعمل مع الشركاء الدوليين على ضمان عدم وصول أي مساعدات لحركة حماس، ولا بد من تقوية القطاع الخاص والاستثمار في غزة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

ووجهت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الشكر لمصر والأردن وجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ودعت مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، معربة عن قلق باريس بشدة إزاء تهديدات إسرائيل بتهجير سكان فلسطينيين من منازلهم بمدينة القدس.

ومن جانبها، أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، أن العنف في المسجد الأقصى غير مقبول ويجب احترام أوضاع المقدسات في القدس، مشددة على ضرورة أن تضع إسرائيل حدا لسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وقالت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، نحن قلقون من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا سيما مع تدمير المرافق الأساسية في القطاع، وندعو لفتح كل المعابر من وإلى قطاع غزة للسماح للمصابين بتلقي العلاج.