الخارجية الفلسطينية ترحب بالتحقيق الأممي في حرب غزة

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس على تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الإنساني، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن "القرار الذي صدر بتأييد 24 دولة ومعارضة 9، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في لمساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

واستهجنت الوزارة مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها "أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز بتصويتها هذا لجرائم إسرائيل وتشجعها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستعمل للإسراع في تنفيذ القرار، مطالبةً دول المجتمع الدولي بدعم مهمة هذه اللجنة والتعاون معها.