شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 48 ساعة.. أربع هزات أرضية تضرب بحر عُمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرضت ولايات سلطنة عمان لعددٍ من الهزات الأرضية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، ولم تخلف الهزات الأرضية أية أضرار مادية وبشرية.

فقد أعلن مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس عن أربع هزات أرضية وقعت خلال 48 ساعة الماضية كان آخرها زلزال بقوة ٢٫٥ في بحر عُمان يوم أمس الأربعاء (26 مايو) في الساعة 8:34 مساء بالتوقيت المحلي، حيث وقع الزلزال على عمق 17 كليومتر، وعلى بعد 17 كيلومتر عن ولاية دبا بمحافظة مسندم.

أما الزلزال السابق والذي وقع يوم أمس (26 مايو) ي الساعة 11:23 صباحا في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، فقد بلغت قوته 3,4 بمقياس رختر وبعمق 10 كم، حيث كان مركز الزلزال يبعد عن مدينة مسقط بحدود 250 كم وبحدود 260 كم عن ولاية الدقم وبحدود 125 كم عن ولاية صور، وقد وصفه مركز رصد الزلازل بأنه “صغير الحجم” لم يتوقع أن يحدث أي تأثيرات على المساكن والسكان، وفقا لـ”طقس العرب”.

وسبق هذان الزلزالان زلزال آخر في بحر عُمان يوم الاثنين (24 مايو) عند الساعة 7:24 صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 2,1 والذي وقع على عمق 10 كليومتر، وعلى بعد 18 كيلومتر عن ولاية دبا بمحافظة مسندم.

أما الزلزال الرابع فقد وقع في بحر عُمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (24 مايو) عند الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 2.9 على مقياس ريختر. واشار مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومتر، وعلى بعد 19 كيلومتر عن ولاية دبا بمحافظة مسندم وشعر به سكان الولاية.