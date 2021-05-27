شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا: فقدان 100 شخص في غرق مركب متهالك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات النيجيرية فقدان أكثر من 100 شخص جراء حادث غرق مركب كان على متنه 160 راكباً في شمال غرب البلاد على نهر النيجر.

وكان المركب انطلق من بلدة "لوكون مينا" بولاية النيجر وسط البلاد، متوجها إلى مدينة "وارا" بولاية "كيبي" قبل أن يتعرض هيكله لتصدع تسبب في غرقه.

وقال المسؤول الإداري لمقاطعة "نغاسكي" بولاية "كيبي" عبدالله بوخاري وارا: إنّ عملية الإنقاذ مكنت حتى الآن من انتشال 22 شخصاً وجثة واحدة.