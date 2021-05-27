شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 379 إصابة جديدة و4 وفيات في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،4 وفيات و 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 260 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت الى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 89 مريضاً.