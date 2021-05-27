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كورونا.. 379 إصابة جديدة و4 وفيات في فلسطين

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الدمام - شريف احمد - سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ،4 وفيات و 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 260 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 97.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت الى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 89 مريضاً.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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