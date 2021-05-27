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الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء مئات الوحدات الاستيطانية 

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الدمام - شريف احمد - صادقت سلطات الاحتلال اليوم على بناء مئات الوحدات الاستيطانية، جنوب شرق بيت لحم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال صادقت على إنشاء (560) وحدة استيطانية في مستوطنة "متساد" المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة.

وأضاف بريجية أن هذه القرار يأتي بعد المصادقة قبل أيام على انشاء (90) وحدة استيطانية في مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي قرية كيسان، مشيراً الى أن هذا التسارع في التوسع الاستيطاني يعد استهدافاً واضحاً للسيطرة على المنطقة الجنوبية الشرقية وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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