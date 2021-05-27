شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران تلغي رحلات إلى موسكو.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت شركتا طيران أوروبيتان، على الأقل، رحلاتهما إلى موسكو اليوم الخميس بسبب رفض السلطات الروسية، إعطاء تصاريح لهما بتغيير المسار من أجل تحاشي المجال الجوي لبيلاروس.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ألغت الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) رحلة كانت مقررة من باريس إلى موسكو اليوم، بعد تأجيلها من أمس الأربعاء.

ونقلت بلومبرج عن رسالة بالبريد الالكتروني بعثت بها المتحدثة باسم الخطوط الجوية النمساوية، يفون فاشهولدر، أن الشركة ألغت رحلة من فيينا إلى موسكو، بسبب عدم موافقة السلطات الروسية على تعديل في مسار الرحلة، فيما رفضت هيئة النقل الجوي الاتحادية في روسيا التعليق على الأمر.

وكانت هيئة السلامة الجوية في الاتحاد الأوروبي، أوصت شركات الطيران الأوروبية بتحاشي المجال الجوي لبيلاروس، بعدما قامت السلطات في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة مؤخرا بإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة ريان

إير على الهبوط في مطار مينسك، واعتقال مدون بيلاروسي معارض.