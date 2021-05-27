شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بفائض يبلغ 14.2 مليار جنيه بموازنة وزارة البترول بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2021/2022 تحقيق فائض يؤول إلى الخزانة العامة بلغت قيمته نحو 14 مليار و240 مليون و703 ألف جنيه، وذلك مقابل نحو 12 مليار و981 مليون و681 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمته نحو مليار و259 مليون و22 ألف جنيه.

وقد بلغ إجمالى الموارد المتوقعة بمشروع موازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2021/2022 نحو 14 مليار و566 مليون و1000 جنيه، مقابل نحو 13 مليار و207 مليون و3000 جنيه بموازنة الوزارة للعام المالى الحالي، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و358 مليون و998 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالى الاستخدامات المتوقعة (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) بمشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة نحو 325 مليون و298 ألف جنيه، مقابل نحو 225 مليون و322 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 99 مليون و976 ألف جنيه.