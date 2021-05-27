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4 وفيات و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 4 وفيات و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الكيلة - في التقرير الوبائي اليومي - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وفيما يخص التطيعمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ إجمالي عدد من تلقوها في الضفة الغربية وقطاع غزة 296,172 بينهم 211,874 تلقوا جرعتين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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