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إحباط هجومين لتنظيم داعش الإرهابي شمال القوقاز الروسي

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على إرهابيين من الموالين لتنظيم "داعش" الارهابي وأحبطت هجومين إرهابيين في أقليم ستافروبول شمال القوقاز الروسي .

 

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له أنه تم العثور على عبوة حارقة يدوية الصنع و مواد متفجرة وذخائر صغيرة ، ومكونات قنبلة يدوية الصنع والتي تمت مصادرتها من قبل الجهات الامنية .

 

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الثلاثاء إحباط عمل إرهابي في مدينة نوريلسك بسيبيريا، كان من المقرر أن ينفذه موالون لتنظيم "داعش" .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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