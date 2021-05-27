شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تأسف لقرار التحقيق الأممي في جرائم العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبرت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن "الأسف الشديد" لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.