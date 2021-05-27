شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تدين اعتقال صحفي في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، عن إدانتهم بأشد العبارات الإجراء غير المسبوق الذي اتخذته السلطات البيلاروسية باعتقال صحفي مستقل رامان براتاسيفيتش، ومرافقته صوفيا سوبيجا.

وأوضح وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأوروبي، في بيان مشترك اليوم، أن السلطات البيلاروسية، أجبرت الرحلة (FR4978) التي كان الصحفي ومرافقته يسافران على متنها، على الهبوط في مينسك، مما عرّض سلامة الركاب وطاقم الرحلة للخطر.

وعدّ البيان هذا الإجراء هجومًا خطيرًا على القواعد التي تحكم الطيران المدني، داعياً منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى مواجهة هذا التحدي على وجه السرعة لقواعدها ومعاييرها، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي، وغيره من الصحفيين والسجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في بيلاروسيا.

وأكد أن دول مجموعة السبع ستعزز جهودها، من خلال المزيد من العقوبات حسب الاقتضاء، لتعزيز المساءلة عن أعمال السلطات البيلاروسية.