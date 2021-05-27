شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. عقوبات مشددة تنتظر المتهمون في حادث التلفريك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الإدعاء العام أن الثلاثة أشخاص الذين احتجزوا في إيطاليا عقب حادث التلفريك الذي توفى فيه 14 شخصا سوف يواجهون "أشد" العقوبات إذا ثبت إدانتهم.

واستشهدت وسائل إعلام إيطالية اليوم الخميس بمذكرة الاعتقال التي أشارت إلى احتمال إمكانية هروب الرجال الثلاثة.

وجاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرها مكتب الادعاء العام في فيربانيا أن "السلوك الطائش" أدى إلى وفاة 14 شخصا وإصابة طفل في الخامسة من عمره بجروح خطيرة.

وتم احتجاز المهندس المسؤول عن خط التلفريك ومدير الخدمة ورئيس تشغيل الخدمة أمس الأربعاء.

ويواجه الأفراد الثلاثة تهما بالقتل غير العمد، والتسبب في كارثة غير مقصودة، وإزالة أدوات تهدف إلى منع الإصابة التي تفاقمت بسبب الكارثة والتسبب في إصابات خطيرة للغاية.

وقع الحادث يوم الأحد الماضي في منطقة بيدمونت غرب بحيرة ماجيوري، على خط يربط مدينة ستريسا السياحية بجبل موتاروني، الذى يبلغ ارتفاعه 1500 متر.

ويشير التحقيق أن اللقطات تظهر مقصورة التلفريك وهي تقترب من المحطة الجبلية عندما تمزق كابل وبدأت في التراجع نحو الوادي. وسقط العديد من الأشخاص الخمسة عشر الذين كانوا على متن المقصورة.