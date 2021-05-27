ماكرون في رواندا: جئت للاعتراف بمسؤولياتنا

27 مايو , 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه عند النصب التذكاري لإبادة 1994 في كيغالي أنه جاء إلى رواندا "للاعتراف بمسؤولياتنا" في المجازر.

وقال ماكرون، في الخطاب الذي كان موضع ترقب شديد، إن فرنسا "لم تكن متواطئة" لكنها فضلت لزمن طويل الصمت على النظر إلى الحقيقة، خلال زيارة رسمية إلى رواندا وصفت بأنها المحطة الأخيرة في تطبيع العلاقات بين البلدين بعد توتر أستمر أكثر من 25 عاما على خلفية دور فرنسا في إبادة التوتسي.