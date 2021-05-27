جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول مالي عصر الأربعاء

26 مايو , 2021



يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة حول مالي الأربعاء عند الساعة 19,00 ت غ، وفق ما كشفت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وكانت فرنسا ومعها النيجر وتونس وكينيا وسانت فينست والغرينادين، الدول الأربع غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قد طلبت من الرئاسة الصينية للمجلس عقد جلسة طارئة.

ولم ترد أي مؤشرات تفيد بإمكان تبني إعلان مشترك خلال الجلسة الطارئة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في وقت سابق من باريس أنه سيتم تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي، من دون تحديد موعد عقد هذه الجلسة.

والثلاثاء أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما، في ما يشبه انقلاباً ثانياً خلال تسعة أشهر، ما أثار تنديداً دولياً وتهديداً بفرض عقوبات.