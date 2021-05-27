10 قتلى.. "حروب" رعاة البقر تشعل جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هجمات وردود انتقامية بين رعاة البقر في دولة جنوب السودان، يحصد الأرواح ويفاقم عنفا يؤججه انتشار السلاح.

10 أشخاص قتلوا وأصيب 12 في مواجهات مسلحة اندلعت، الخميس، بين مجموعتين من الرعاة بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايتي واراب والوحدة بدولة جنوب السودان، خلال غارة تهدف لنهب وسرقة الأبقار، فيما تعرض عدد من المنازل للحرق.

وفي تصرح لـ"الخليج 365"، قال رينق دينق، وزير الإعلام بولاية واراب، إن "مجموعة مسلحة من الشباب قادمة من ولاية الوحدة، قامت صبيحة اليوم بمهاجمة أحد معسكرات الأبقار بمقاطعة قوقريال الشرقية، حيث اشتبكوا مع أصحاب الأبقار".

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين، كما تم إحراق عدد كبير من المنازل في تلك المنطقة.

وأشار المسئول المحلي إلى أن من بين القتلى و الجرحى نساء وأطفال، مطالبا السلطات الحكومية بولاية الوحدة بالسيطرة على المجموعات التي تحاول نهب الأبقار في أراضي ولاية واراب.

والشهر الماضي، قامت مجموعة مسلحة من الشباب بولاية واراب بمهاجمة عدة مناطق بولاية الوحدة، مما أدى لمقتل 17 من المواطنين في مواجهات اتخذت طابعا ثأريا انتقاميا بسبب الهجمات المتبادلة بين المنطقتين.

ومنتصف العام الماضي، نفذت السلطات الحكومية حملة لنزع السلاح من أيدي المواطنين في مناطق واراب ومقاطعة تونج، بعد تزايد أعمال العنف وتنامي غارات نهب الأبقار.

إلا أن الحملة لم تستمر بسبب المقاومة الواسعة التي واجهتها من قبل مجموعات الشباب المسلحة وارتفاع عدد القتلى.

وتشهد أجزاء كبيرة من دولة جنوب السودان أعمال عنف مسلحة، من وقت لآخر، بسبب انتشار السلاح في أيدي الرعاة واستخدامه لنهب الأبقار وهجمات الثأر المتبادلة، خاصة بين المجتمعات الرعوية في جونقلي وولاية البحيرات.

ووفق تقارير لمنظمات حقوقية، فإن أعمال العنف المسلح التي وقعت بين المجتمعات المحلية لأسباب عشائرية وقبلية، أودت في 2020، بحياة نحو ألفين و400 مدني في دولة جنوب السودان، وفق حصيلة غير رسمية.