شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط هجومين لتنظيم داعش الإرهابي شمال القوقاز الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على إرهابيين من الموالين لتنظيم "داعش" الارهابي وأحبطت هجومين إرهابيين في أقليم ستافروبول شمال القوقاز الروسي .



وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له أنه تم العثور على عبوة حارقة يدوية الصنع و مواد متفجرة وذخائر صغيرة ، ومكونات قنبلة يدوية الصنع والتي تمت مصادرتها من قبل الجهات الامنية .

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الثلاثاء إحباط عمل إرهابي في مدينة نوريلسك بسيبيريا، كان من المقرر أن ينفذه موالون لتنظيم "داعش" .