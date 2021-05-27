عبدالله بن زايد ووزير خارجية كندا يبحثان قضايا الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ومارك جارنو وزير خارجية كندا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وناقش الجانبان خلال اتصال مرئي، آليات تطوير العلاقات بين الإمارات وكندا بما يحقق المصالح المشترك للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وناقشا أيضاً الأوضاع في الشرق الأوسط وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية كندا، جهود البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي تنطلق أعماله شهر أكتوبر المقبل و مشاركة كندا في هذا الحدث العالمي البارز.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، والحرص المستمر على تعزيزها و تنمية وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.