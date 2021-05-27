قنابل صوتية على شمال لبنان

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن الأحياء المستهدفة هي ستاركو في باب التبانة، والبقار في القبة، والأمريكان في جبل محسن.
وأشارت إلى أن عناصر الجيش المنتشرة بكثافة في المنطقة نفذت على الفور حملة مداهمات واسعة وأوقفت عددا من المشتبه فيهم.
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