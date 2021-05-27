الصين ترفض إجراء تحقيق أمريكي عن منشأ كورونا

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واتهم المتحدث باسم الخارجية الصيني زهاو ليجيان أمس، أمريكا بمحاولة إلقاء اللوم على الصين في حدوث الجائحة، ودافع عن بلاده ضد ما يتردد بشأن أن فيروس كورونا تسرب من معمل صيني عقب وقوع حادث.
وأكد أن خبراء منظمة الصحة العالمية توصلوا في فبراير الماضي إلى أن حدوث تسرب للفيروس من معمل»أمر غير مرجح بصورة كبيرة» عقب أن اختتموا التحقيقات في مدينة ووهان بوسط الصين.
وقال زهاو « عض الأشخاص في أمريكا يغضون الطرف عن الحقائق» مضيفا أنهم يحاولون أن ينأوا عن «طريقة تعاملهم غير الكفء» مع الجائحة، كما أشار إلى أنه يمكن أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر عسكري أمريكي.
وأضاف «هناك الكثير من الشكوك بشأن المعمل في فورت ديتريك، وأمريكا لديها أكثر من 200 مختبر بيولوجي في العالم».
وأشار إلى أنه في حال طلبت أمريكا من الصين المشاركة في إجراء تحقيق شامل، سوف تطلب الصين بدورها من أمريكا أن تحذو حذو الصين وتسمح بتحقيقات دولية.
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