شكرا لقرائتكم خبر 120 ألف نازح فلسطيني في حرب الـ11 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مرصد حقوقي أمس، «إن إسرائيل استخدمت مئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار في هجماتها الأخيرة على قطاع غزة».
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت على مدار 11 يوما عبر سلاح الجو والبر والبحر هجمات واسعة على غزة لتوقع مئات القتلى والجرحى وأدت إلى خسائر فادحة.
وأفاد بأن إسرائيل هاجمت غزة بصواريخ وقذائف تحتوي على آلاف الكيلو جرامات من المتفجرات في هجمات عشوائية أو مخططة أحيانا، دون إيلاء اعتبار لسلامة المدنيين في القطاع الذي يعد من أكثر الأماكن اكتظاظا وكثافة سكانية في العالم.
وأطلقت القوات الإسرائيلية على عمليتها العسكرية اسم (حارس الأسوار) في حين أطلقت الفصائل الفلسطينية اسم (سيف القدس) على هجماتها الصاروخية خلال الفترة نفسها.
وأبرز التقرير تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وما خلفه من نزوح جماعي لنحو 120 ألف فلسطيني عن منازلهم في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فضلا عما تضمنه من عقوبات جماعية على سكان القطاع البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة.
ضحايا فلسطين في حرب الـ11 يوما
- 254 شهيدا
- 66 طفلا بين الشهداء
- 39 شهيدة
- 1948 مصابا
كانت هذه تفاصيل خبر 120 ألف نازح فلسطيني في حرب الـ11 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.