شكرا لقرائتكم خبر 120 ألف نازح فلسطيني في حرب الـ11 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس أن مصر وجهت دعوة إلى السلطة الفلسطينية وحماس وإسرائيل لإجراء محادثات في القاهرة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

وقال مرصد حقوقي أمس، «إن إسرائيل استخدمت مئات الأطنان من القنابل شديدة الانفجار في هجماتها الأخيرة على قطاع غزة».

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت على مدار 11 يوما عبر سلاح الجو والبر والبحر هجمات واسعة على غزة لتوقع مئات القتلى والجرحى وأدت إلى خسائر فادحة.

وأفاد بأن إسرائيل هاجمت غزة بصواريخ وقذائف تحتوي على آلاف الكيلو جرامات من المتفجرات في هجمات عشوائية أو مخططة أحيانا، دون إيلاء اعتبار لسلامة المدنيين في القطاع الذي يعد من أكثر الأماكن اكتظاظا وكثافة سكانية في العالم.

وأطلقت القوات الإسرائيلية على عمليتها العسكرية اسم (حارس الأسوار) في حين أطلقت الفصائل الفلسطينية اسم (سيف القدس) على هجماتها الصاروخية خلال الفترة نفسها.

وأبرز التقرير تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي، وما خلفه من نزوح جماعي لنحو 120 ألف فلسطيني عن منازلهم في مناطق متفرقة في قطاع غزة، فضلا عما تضمنه من عقوبات جماعية على سكان القطاع البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة.

ضحايا فلسطين في حرب الـ11 يوما

