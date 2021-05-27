جولة أفريقية لوزيرة خارجية السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي أمس إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، في مستهل جولة أفريقية جديدة تشمل إلى جانب نيجيريا، غانا، السنغال والنيجر سعيا لكسب تأييد موقف السودان الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وذكرت الوكالة السودانية للأنباء (سونا) أن الجولة تأتي في إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.



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