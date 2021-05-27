الحوثيون يحولون المختطفين بالسجون إلى قطع شطرنج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منظمة العفو الدولية أن جماعة الحوثي المسلحة تستخدم المختطفين في سجونها تعسفيا كقطع الشطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.

وقالت في تقرير حمل عنوان «التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين» إن الكثيرين ومنهم صحفيون ومعارضون وسياسيون وأقليات يتعرضون للتعذيب.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إن هذا التقرير يبرز كيف استخدمت سلطات الأمر الواقع الحوثية هؤلاء السجناء كقطع شطرنج سياسية، حيث تمخضت الصفقات الخاصة بالسجناء التي تفاوضت عليها عن نفيهم وإبعادهم قسريا».

وبحسب التقرير، بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا.

وطالبت المنظمة ميليشيات الحوثي بإنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقا فادحا للقانون الدولي، وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد الميليشيات مسؤولة عنها، مطالبة بالسماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم.

وتعرض 12 معتقلا على الأقل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال، وفق المنظمة التي أجرت حديثا معهم وثقت ما مروا به من معاناة. فقد وصف هؤلاء كيف قامت الميليشيات بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، كما فتحت عليهم خراطيم المياه، وهددتهم مرارا بالقتل أو الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر.

ولا يزال الكثيرون من المعتقلين يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية.

وكانت الحكومة اليمنية وثقت في مارس الماضي 21 ألف انتهاك ارتكبتها الميليشيات في العاصمة اليمنية صنعاء، شملت القتل والتعذيب، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء.

ميدانيا، أحبطت القوات أعلنت اليمنية المشتركة هجوما بريا وبحريا وشيكا لميليشيات الحوثي جنوبي محافظة الحديدة، وقالت القوات المشتركة.

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