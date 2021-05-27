لا وجود لقوات إماراتية في سقطرى وميون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إلى «أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي، وأن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكدا أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.»



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