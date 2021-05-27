إيران على رأس قائمة التضليل الإعلامي عالميا

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وجاءت ميانمار في المرتبة الثالثة مع تسع شبكات معلومات مضللة، تليها الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقال فيس بوك «إن الجناة في الولايات المتحدة شركات علاقات عامة، وفي حالة أوكرانيا، أحزاب سياسة».
ولم تدرج الصين، التي اتهمها مسؤولو المخابرات الأمريكية بإجراء عمليات مكثفة لبسط نفوذها، في قائمة فيس بوك لشبكات المعلومات المضللة غير المشروعة، ولكن ليس لأن بكين لم تكن نشطة بل لأن نشاطها مختلف عن باقي الجهات الأجنبية الأخرى.
وقال تقرير فيس بوك «نشاط الصين المنشأ على منصتنا يظهر بشكل مختلف تماما عن عمليات التأثير من الجهات الأجنبية الأخرى، الغالبية العظمى كان جزء كبير منه عبارة عن اتصالات استراتيجية باستخدام القنوات العلنية التابعة للدولة مثل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، والحسابات الدبلوماسية الرسمية».
وأكد التقرير أن القبض على الجهات الفاعلة في مجال التضليل مثل الصين وروسيا يزداد صعوبة، وأضاف «نعلم أنهم سيواصلون البحث عن طرق جديدة للتحايل على دفاعاتنا، مشيرا إلى أن جهود التضليل موزعة بالتساوي بين الجهود الخارجية والداخلية.
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