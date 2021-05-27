شكرا لقرائتكم خبر انفجار جديد في مجمع للبتروكيماويات بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل شخص وأصيب اثنان بجروح في انفجار خط لنقل الأكسجين إلى مصنع للبتروكيماويات في منطقة عسلويه بجنوب إيران، وفق ما أفادت وكالة (إسنا) للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله «إن الانفجار وقع عند الساعة 9:20 صباحا، وتسبب باندلاع حريق تمكنت الهيئات المعنية من إخماده في وقت لاحق، وفق المصدر نفسه.

وتقع عسلويه المطلة على الخليج، في محافظة بوشهر الجنوبية، وتعد من المناطق الأساسية للطاقة والبتروكيماويات في إيران.

وأفادت (إسنا) بأن الحادث أدى إلى وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بحروق نقلا على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن نشاطات المصنع عادت إلى طبيعتها في وقت لاحق.

وتعرضت إيران لسلسلة من الانفجارات خلال الفترة الماضية، استهدفت منشآت حساسة، من بينها مجمع للتخصيب النووي، ومصانع وخطوط وأنابيب نقل الغاز.

وعادة ما تتكتم السلطات عن أسباب الحوادث المتكررة، أو تعطي معلومات مضللة ثم تعود لتصحيح روايتها بعد تسرب الأنباء لوسائل الإعلام.