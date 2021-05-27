شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: على حماس الكف عن إطلاق الصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الخميس، حركة حماس إلى الكف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وطالبت باشيليت، في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، إسرائيل بوقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية.

"انتهاك واضح"

وفي حين قالت إن القوات الإسرائيلية ربما ارتكبت "جرائم حرب" خلال القصف العنيف على غزة لمدة 11 يوماً، أضافت أن قصف حماس العشوائي للصواريخ أثناء النزاع كان أيضاً انتهاكاً واضحاً لقواعد الحرب.

كما ذكرت باشيليت أن صواريخ حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن استخدامها يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي"، موضحة: "مع ذلك، فإن تصرفات أحد الطرفين لا تعفي الطرف الآخر من التزاماته بموجب القانون الدولي".

من غزة (أريفية من أسوشيتد برس)

إلى ذلك لفتت إلى أن "الضربات الجوية في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى المدنيين، فضلاً عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للتمييز والتناسب بموجب القانون الإنساني الدولي".

وفي إشارة إلى تكتيكات حماس، قالت إن وضع أصول عسكرية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان أو شن هجمات منها انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقف النار

يذكر أن وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ فجر 21 مايو، إثر وساطة مصرية، وذلك بعد 11 يوماً من الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل على القطاع المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية ومواقع عدة لحماس، وأنفاقاً تحت الأرض أيضاً، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة، فيما أطلقت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) وحركة الجهاد آلاف الصواريخ باتجاه مدن إسرائيلية.

كما أوقعت جولة التصعيد الأخيرة أكثر من 240 فلسطينياً بينهم عشرات الأطفال، بينهم عشرات الأطفال، فيما سقط 13 قتيلاً من الجانب الإسرائيلي.

من غزة (أرشيفية من فرانس برس)

"وضع إنساني خطير"

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، قد أكدت أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وحركة حماس "تسبب بوضع إنساني خطير في غزة".

من غزة (أرشيفية من فرانس برس)

وقالت في مؤتمر صحافي الأحد: "المواطنون في غزة تحملوا معاناة قاسية، وقد تكبدت العائلات أضراراً بشرية ومادية"، مشيرة إلى أن "سكان القطاع تعرضوا لصدمة، وهم في حالة إحباط بعد جولة العنف الأخيرة".