شكرا لقرائتكم خبر عن السجن أكثر من 100 عام لمنفذي هجمات برشلونة في 2017 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويتر

قضت محكمة إسبانية، الخميس، بالسجن أكثر من مئة عام، على ثلاثة من أعضاء خلية متشددة مسؤولة عن هجمات وقعت في برشلونة عام 2017، وقُتل فيها 16 شخصاً، وأُصيب أكثر من 100 آخرين.

وجاءت الأحكام على المتهمين الثلاثة، وهم إسباني وآخران من شمال إفريقيا، بعد إدانتهم بالانتماء لمنظمة إرهابية، وتصنيع متفجرات، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية، و29 تهمة تتعلق بالتسبب بأذى جسدي بالغ.

وترتبط هذه الاتهامات بانفجار عرضي وقع عشية الهجوم الذي حدث في بلدة الكنار جنوب غربي برشلونة، حيث كانت تُخزّن عبوات ناسفة وأسطوانات غاز، وليس بالهجوم نفسه. وكان مهاجم واحد يقود سيارة «فان»، مؤجرة دهس حشوداً من الناس في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة في 2017، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً. وقتل المهاجم شخصاً آخر أثناء فراره.

وقاد خمسة مسلحين سيارة في وقت لاحق وسط حشد في منتجع كامبريلس الساحلي، وهاجموا المارة بسكاكين ما أدى لمقتل امرأة، وإصابة عدد آخر. وقتلت الشرطة الجناة جميعاً.