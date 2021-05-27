شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يُعيّـن قائداً جديداً للجيش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا: (رويترز)

عيّـن الرئيس النيجيري محمد بخاري، الخميس، قائداً جديداً للجيش، بعد مقتل قائده السابق في تحطم طائرة الأسبوع الماضي، بحسب بيان لوزارة الدفاع في البلاد.

وقال البيان إن بخاري عين الميجر جنرال فاروق يحيى الذي سبق وأن قاد عملية عسكرية شمال شرقي البلاد، حيث خاضت قوات الأمن معركة ضد متشددين.

وذكر البيان أن يحيى كان قبل تعيينه قائداً للفرقة الأولى في الجيش النيجيري، وقائداً لعمليات مكافحة الإرهاب، والتمرد شمال شرقي البلاد.

وقُتل قائد الجيش السابق اللفتنانت، جنرال إبراهيم اتاهيرو، في تحطم طائرة الجمعة، عندما كان في زيارة لولاية كادونا شمالي البلاد.

وتولى اتاهيرو منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، مع قادة آخرين للجيش، بعد أعوام من الانتقادات، إثر انتشار العنف على أيدي المتشددين والعصابات المسلحة.