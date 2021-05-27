شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يخطف المدافع الشاب ريتشاردز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تعاقد بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الخميس مع المدافع الإنجليزي الشاب عمر ريتشاردز لاعب نادي ريدينج المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي في صفقة انتقال حر لمدة أربعة أعوام.

وسيغادر أكثر من مدافع صفوف بايرن ميونيخ الذي توج بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي هذا الموسم، ومنهم جيروم بواتنج وديفيد ألابا وخابي مارتينيز.

وقال ريتشاردز (23 عاماً) في بيان للنادي البافاري: "انتقالي إلى بايرن هو شرف كبير بالنسبة لي. وهو بمثابة حلم تحقق".

وأضاف اللاعب: "يشرفني ارتداء قميص واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم، وكلي أمل في مساعدة النادي على تحقيق النجاح مستقبلاً".

وعن الصفقة قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: "نحن سعداء بانضمامه إلى بايرن. عمر صاحب مهارات عالية في يسار خط الدفاع".

وأضاف المسؤول: "وهو يجيد التقدم وتركيزه جيد، ونحن على ثقة بأنه سيلعب دوراً كبيراً في فريقنا".

وتعاقد بايرن في وقت سابق أيضاً مع المدافع الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو قادماً من رازن بال شبورت لايبزيج.

وسينطلق موسم الدوري الألماني المقبل في أغسطس/آب.