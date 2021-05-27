شكرا لقرائتكم خبر عن فودين يسعى لتحقيق حلم مشجعي السيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصص نجم نادي مانشستر سيتي فيل فودين، حصة من وقته أثناء استعدادات فريقه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة تشيلسي، غريمه اللدود في الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يقام في البرتغال، السبت، للإجابة عن أسئلة مشجعيه في المنطقة، والتفاعل مع استفساراتهم.

وتعددت المواضيع التي غطاها فودين خلال هذه الحصة، لتشمل انتقال التركيز من النجاح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والأهمية البالغة للمباراة التي يخوضها النادي أمام تشيلسي، إضافة إلى الصعوبات والتحديات المرافقة لحملة النادي للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعبو السماوي قد رفعوا كأس الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المباراة الأخيرة التي جمعت مانشستر سيتي بمواجهة إيفرتون وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، إلا أن فودين الذي لعب دوراً محورياً في تحقيق هذه النتيجة، يؤكد أهمية تحويل التركيز إلى المباراة القادمة في ظل الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها.

ويشرح فودين: «كانت لاحتفالات الدوري خصوصية مهمة، لا سيما أن تركيزنا ينصب بشكل شبه يومي لفترة طويلة من الموسم، على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ولكن مع حلول الاثنين، بات ذلك الأمر من الماضي، وأمامنا الآن مباراة أخيرة بالغة الأهمية في هذا الموسم، فهذه المباراة يلعبها نادينا لأول مرة في مسيرته، كما أن نخبة من أفضل اللاعبين في العالم لا تتاح لهم حتى فرصة المشاركة فيها، ولهذا ينصب الآن، كامل تركيزنا، على الفوز بهذا المباراة ورفع كأس اللقب الأوروبي».

وحقق نادي مانشستر سيتي، تحت إدارة مدربه الفني بيب جوارديولا، لقب الدوري بسهولة، فمع انتهاء المنافسات تصدر الفريق ترتيب البطولة، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي حل ثانياً. ولكن بداية الموسم لم تكن بهذه السهولة، فقد واجه الفريق صعوبات في تقديم مستوى أداء ثابت، وعند أخذ ذلك في الاعتبار، فإن إنهاء البطولة بهذا الفارق يصبح أكثر إثارة للإعجاب.

راحة غير كافة

وعلق فودين حول ذلك: «شهد الموسم بداية صعبة بالتأكيد، لقد أنهينا منافسات الموسم الماضي في مرحلة متأخرة من العام، ولم نتمكن من أخذ قسط كاف من الراحة للانطلاق مجدداً، وفي اعتقادي كان لذلك أثر على مستوى الأداء. ولكننا كنا واثقين على الدوام بقدرات الفريق وإمكاناته. وبدأنا الحوار حول موقعنا على سلم ترتيب البطولة باعتباره لا يمثل إمكانات الفريق على أرض الواقع، وأهمية العمل المشترك في سبيل إثبات قدرتنا على المنافسة. ولحسن الحظ، فقد استطعنا تنفيذ ذلك محققين سلسلة من النتائج القوية أحرزنا عن طريقها لقبين خلال الموسم، ونسعى الآن، إلى إضافة لقب ثالث».

ويواجه سيتي، الآن، نادي تشيلسي الذي سجل فوزين في مواجهة السماوي خلال الأشهر القليلة الماضية، ويقام اللقاء الحاسم على اللقب الأوروبي في مدينة بورتو في البرتغال، حيث يسعى سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرة النادي.

ويدرك فودين البالغ 20 عاماً، الأهمية البالغة لهذا اللقاء الذي يسعى خلاله اللاعب الشاب إلى إضافة أهم الألقاب إلى جعبته الحافلة بالإنجازات.

وعلق فودين: «سيكون هذا الإنجاز في غاية الأهمية بالنسبة لنا، فنحن نعمل على تحقيقه منذ فترة طويلة، ولكن الفوز بهذا اللقب ليس بالأمر السهل، تعمل نخبة الفرق الأوروبية على تحقيق هذا اللقب كل عام، ولا يمكن لها جميعاً تحقيق النجاح في مساعيها كل موسم».

واختتم: «يحلم جميع اللاعبين بفرصة خوض هذه المباراة، ونحن ندرك أهمية هذا الأمر للاعبين ولمشجعينا أيضاً، ونأمل أن نُسعدهم بتحقيق لقب البطولة في هذا الموسم».