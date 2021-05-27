"التموين": زيادة عدد معاملات السجل التجاري لـ2.1 مليون معاملة سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،‫ إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبتوجيهات وزير التموين، نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية.

وأوضح عشماوي، إن عدد معاملات السجل التجاري بلغت حاليًا 2.1 مليون معاملة سنويًا، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 مليون معاملة عام 2017، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويًا، بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017، وذلك بسبب تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس،أول مكتب نموذجي مميز على مستوى الجمهورية ببورسعيد.